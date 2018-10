Deel dit artikel:













Dode in flat Arnhem geen slachtoffer misdrijf Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - De dode persoon die zondag werd gevonden in een appartementencomplex in Arnhem, is geen slachtoffer van een misdrijf. Dat meldt de politie maandag.

Het lichaam werd 's middags aangetroffen in een woning op de zevende verdieping van het complex aan het Oremusplein. Details over de doodsoorzaak zijn niet bekendgemaakt.