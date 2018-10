Bedrag Airborne-stiltekamer is binnen

OOSTERBEEK - Het Airborne Museum Hartenstein heeft het benodigde geld voor een stiltekamer binnen. Maandagavond rond 22.00 was er 30.600 euro ingezameld. Met de stiltekamer wil het museum zijn bezoekers de gelegenheid geven om in alle rust de verschrikkingen van de oorlog en de slachtoffers van Operatie Market Garden te herdenken.

Airborne Museum Hartenstein vertelt over Operatie Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de slag vielen duizenden doden. Het museum kreeg regelmatig het signaal dat bezoekers de behoefte hebben om in alle rust te kunnen herdenken, maar dat was tot nu toe nog niet mogelijk.

Daarom begon het museum een inzamelingsactie om 30.000 euro bijeen te krijgen voor een speciale stiltekamer. Die moet klaar zijn voor de 75e herdenking van de bevrijding van Nederland in 2020. Boegbeeld van de inzamelingsactie is schrijver Herman Koch, die het boek Eindelijk oorlog schreef, dat gaat over de nasleep van de Slag om Arnhem.