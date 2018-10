Bedrag Airborne-stiltekamer bijna bijeen

OOSTERBEEK - Vanavond om middernacht loopt de inzamelingsactie van het Airborne Museum Hartenstein voor een stiltekamer af. Met de stiltekamer wil het museum haar bezoekers de gelegenheid geven om in alle rust de verschrikkingen van de oorlog en de slachtoffers van Operatie Market Garden te herdenken.

In rust herdenken

Airborne Museum Hartenstein vertelt over Operatie Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie uit de Tweede Wereldoorlog en een slag waarbij duizenden doden vielen. Het museum kreeg regelmatig het signaal dat bezoekers de behoefte hebben om in alle rust te kunnen herdenken, maar dat was tot nu toe nog niet mogelijk.

Daarom is het museum een inzamelingsactie gestart om 30.000 euro bijeen te krijgen voor een speciale stiltekamer. Die moet klaar zijn voor de 75e herdenking van de bevrijding van Nederland in 2020. Boegbeeld van de inzamelingsactie is schrijver Herman Koch, die het boek ‘Eindelijk oorlog’ schreef, dat gaat over de nasleep van de Slag om Arnhem.

De teller van de inzamelingsactie staat nu op € 27.471. Dat bedrag is door 181 donateurs geschonken. Het Airborne Museum heeft nog tot vanavond 24.00 uur de tijd om de resterende 2529 euro in te zamelen. Dan eindigt de actie die het museum organiseert in samenwerking met Voordekunst, het platform voor crowdfunding in de creatieve sector.