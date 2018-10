Hoofdverdachten wietbende voor rechter

ARNHEM - Drie Arnhemmers die ervan worden verdacht leiding te hebben gegeven aan een wietbende, moeten zich de komende dagen voor de rechter verantwoorden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) exploiteerde de criminele organisatie grote hennepkwekerijen in de regio.

Het ging om duizenden wietplanten. Die waren ondergebracht in panden in onder meer Arnhem, Andelst, Epe, Oosterbeek en Winterswijk. Aan de Florijnweg in Velp zou de bende een 'hoofdkantoor' hebben gehad. De illegale hennepteelt zou zo'n 25 miljoen euro hebben opgeleverd.

Tonnen aan contant geld

Kopstuk in deze zaak is de 53-jarige Ramazan K. Op 14 oktober 2014 werd bij een inval in zijn woning aan de Kastanjelaan in Arnhem bijna 260.000 euro aan contant geld gevonden. Ook de twee andere hoofdverdachten van 42 en 49 hadden thuis tienduizenden euro's verstopt.

Ook huiszoeking in Turkije

Tegelijk met de huiszoekingen in Nederland zijn destijds verschillende adressen in Turkije doorzocht. Volgens het OM is gedurende het onderzoek voor miljoenen beslag gelegd op geld en onroerend goed. Zo had Ramazan K. in Turkije 3,2 miljoen euro en een zomerhuis aan de kust.

Naast de drie hoofdverdachten staan de komende tijd nog meer bendeleden voor de rechter. Tot en met 28 oktober worden in totaal 20 verdachten gedagvaard, aldus het OM.

