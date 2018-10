Gratis bomen voor inwoners Doetinchem

Inwoners van Doetinchem-Noord met de postcode 7009 kunnen een gratis boom krijgen van de gemeente Doetinchem. Dit is onderdeel van een project dat wordt gefinancierd uit het 3000-bomenplan en het Bomenfonds.

De gemeente wil zo op een positieve manier bijdragen aan een prettigere leefomgeving, vergroening van het woongebied en een gezonder leefklimaat.

Eerder werden al bomen geplant in Gaanderen, (Nieuw-) Wehl en de Doetinchemse wijken Overstegen en Schöneveld. De komende jaren wordt dit project in de gehele gemeente verder uitgerold.



Inwoners met postcode 7009 kunnen zich aanmelden door voor 22 oktober via deze website.