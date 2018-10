Herdenking bombardement 2 oktober

HUISSEN - .

Samenkomst en stille tocht

Datum: dinsdag 2 oktober 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: Stadskerk Huissen, Langekerkstraat 10

Aansluitend een stille tocht door het centrum van Huissen

2 oktober, een zwarte dag

Op 2 oktober werpen twee formaties van in totaal 72 vliegtuigen hun bommen af boven Huissen. Gevolg is dat het stadje zijn hart verliest en dat meer dan 160 slachtoffers te betreuren zijn; burgers uit Huissen, alsmede vluchtelingen uit Elden, Elst en Arnhem. Onder vreselijke omstandigheden worden de slachtoffers begraven in een massagraf.

Deze ramp wordt elk jaar wordt op 2 oktober herdacht.

Programma:

19.00 uur: De samenkomst begint in de Stadskerk; symbool van de Wederopbouw.

Burgemeester Schuurmans zal een kort woord spreken; vervolgens zijn er drie voordrachten uit dagboeken, waaronder dat van Arnhemse Rode Kruis veteraan Szerkowski.

Muzikale ondersteuning in de Stadskerk wordt verzorgd door de scoutingband.

Circa 19.30 uur: stille tocht ( vanuit de Stadskerk vertrek)

Op twee locaties zal een kort moment van reflectie zijn met bloemlegging.

De begeleiding wordt verzorgd door tamboers van de Stadsgilden.

20.00 uur : Na de Taptoe en 1 minuut stilte wordt men uitgenodigd voor een informeel samen zijn.

Nadere informatie: telefoon 06 - 45 62 40 16

www.exodushuissen.nl

www.huessen.nl