Vitesse mist komend weekend mogelijk tien spelers

ARNHEM - Als het tegen zit, mist Vitesse komende zondag thuis tegen Heracles tien spelers.

Twee spelers zijn geschorst en in het slechtste geval zijn er acht blessures. Danilo Doekhi en Thomas Bruns (foto) kregen rood tegen Feyenoord en ontbreken zondagmiddag, tenzij Vitesse in beroep gaat.

Spits Tim Matavz, die een beenbreuk opliep, is er ook niet bij en ook het meespelen van vleugelspits Roy Beerens, die uitviel met een enkelblessure, is onzeker. Daarnaast mist Vitesse misschien nog vier aanvallers. Charly Musonda is er zeker niet bij en ook Bryan Linssen, Martin Ødegaard en Hilary Gong ontbraken tegen Feyenoord en de vraag is of zij de volgende wedstrijd wel halen. Verder zijn de verdedigers Rasmus Thelander en Arnold Kruiswijk ook nog geblesseerd. Maikel van der Werff keert wel terug in de selectie na een schorsing.