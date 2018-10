Annemiek van Vleuten verwacht er drie maanden uit te liggen

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten gaat vandaag naar het ziekenhuis om haar knie nader te laten bekijken.

De 35-jarige wielrenster uit Wageningen kwam zaterdag op het WK in het Oostenrijks Innsbruck ten val. Daarbij bleek later dat ze haar knie had gebroken. Desondanks reed ze nog bijna honderd kilometer door en eindigde ze als zevende.

"Voor mijn gevoel was het gewoon een heel kleine valpartij en ook na de finish had ik eerst niet het idee dat het heel erg was", laat ze op haar website weten. "Ik kon vervolgens echter niet meer lopen, op het moment dat ik van de fiets af was en moest in een rolstoel afgevoerd worden. Waar ik eerst nog dacht dat ik vooral een MRI-scan wilde laten maken om dingen uit te sluiten, bracht die juist aan het licht dat er veel schade was. Dat er echt wat afgebroken is in mijn knie en dat er ook een beetje dislocatie is. Het had dus echt serieuze impact. Maandag heb ik al een afspraak in het ziekenhuis staan. Daar zal bekeken worden of er wel of niet geopereerd moet worden. Waarschijnlijk is dat wel zo."

"De breuk die er zit heeft minimaal zes weken nodig om te herstellen en helaas is het niet zo dat dit sneller gaat, omdat ik topsporter ben. Waarschijnlijk kan ik pas na een maand of drie weer echt trainen."