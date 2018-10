Jordy Tutuarima speler van de week

DOETINCHEM - Jordy Tutuarima is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De linksback van De Graafschap beleefde een emotionele periode, maar stond gisteren toch in de basis en deed dat uitstekend. Hij krijgt daarvoor vijf punten.

Tutuarima: Alles aan gedaan om het heel mooi te maken voor die kleine

Vier punten gingen naar zijn ploeggenoot Stef Nijland, die voor de openingsgoal zorgde en verder ook gevaarlijk was met zijn fraaie traptechniek. Matus Bero was de beste man bij Vitesse tegen Feyenoord en krijgt drie punten. Twee punten gingen naar Tom Overtoom, die sterk speelde op het middenveld bij NEC tegen Go Ahead. En de spits van de Nijmegenaren Sven Braken maakte zijn zesde doelpunt van dit seizoen en dat is goed voor het laatste punt.

TUSSENSTAND

Tim Matavz (Vitesse) 12

Eduardo (Vitesse) 9

Roy Beerens (Vitesse) 9

Fabian Serrarens (De Graafschap) 7

Thulani Serero (Vitesse) 5

Hidde Jurjus (De Graafschap) 5

Josef Kvida (NEC) 5

Brahim Darri (NEC) 5

Sven Braken (NEC) 5

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 5

Jake Clarke-Salter (Vitesse) 4

Leroy Labylle (NEC) 4

Anass Achahbar (NEC) 4

Stef Nijland (De Graafschap) 4

Mart Dijkstra (NEC) 3

Norbert Alblas (NEC) 3

Ole Romeny (NEC) 3

Matus Bero (Vitesse) 3

Bryan Linssen (Vitesse) 2

Delano Burgzorg (De Graafschap) 2

Tom Overtoom (NEC) 2

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 1

Leroy Owusu (De Graafschap) 1

Rens van Eijden (NEC) 1

Vyacheslav Karavaev (Vitesse) 1