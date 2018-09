Deel dit artikel:













Fans kunnen afscheid nemen van Koos Alberts

HARDERWIJK - 'Koos hield van zijn fans en de mensen om hem heen. Daarom willen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid van hem te nemen.' Dat melden de nabestaanden van Koos Alberts in een rouwadvertentie.

Het afscheidsmoment is aanstaande donderdag. Afgelopen vrijdag werd naar buiten gebracht dat de inwoner van Harderwijk op 71-jarige leeftijd is overleden. Hij was ernstig ziek. Het afscheidsmoment is aanstaande donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur in het crematorium Amersfoort in Leusden. Koos Alberts (71) overleden Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52