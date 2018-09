Bero vond dat Vitesse minimaal een punt verdiende tegen Feyenoord

ROTTERDAM - Matus Bero opende de score namens Vitesse uit tegen Feyenoord, maar zag het uiteindelijk toch misgaan.

"Het was echt een zware wedstrijd, maar we hadden hier minimaal een punt moeten pakken. Dat zou verdiend zijn geweest. We speelden een prima eerste helft, maar na de rode kaart werd het moeilijker. En ze werden flink aangevuurd door de fans, dat was psychologisch ook belangrijk voor ze. We lieten ze te dichtbij onze zestien meter komen, maar ik had zelf ook de 1-2 kunnen maken."

De Slowaakse middenvelder speelde vanaf de linkerflank. "Het was voor eerst in mijn leven dat ik op die positie moest spelen, dat kwam door alle blessures. Het zou beter kunnen, maar ik heb er het beste van proberen te maken. Balen dat we hebben verloren. In het voetbal kun je meer verdienen dan je uiteindelijk krijgt. Het was voor de fans een geweldige wedstrijd, maar voor ons als spelers was het goed tot die rode kaart."