Verdachten fietsendiefstal aangehouden

WEZEP - Vanavond zijn in Wezep twee verdachten aangehouden in verband met de diefstal van een fiets. De fiets was weggenomen vanaf het station in Wezep. De politie kon korte tijd na de diefstal de twee verdachten aanhouden.

Geschreven door Mediapartner Locourant

Beide worden ingesloten en zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.