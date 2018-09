Verdachten Hattem vrijgelaten: schoten met luchtdrukpistool

HATTEM - De twee mannen die in Hattem werden gearresteerd door een arrestatieteam zijn vrijgelaten. Wel hebben ze bekend met een luchtdrukpistool te hebben geschoten in het bos bij Hattem, zaterdagmiddag.

Volgens de politie is uit het onderzoek gebleken dat ze niet gericht op de boswachter hebben geschoten. Het pistool werd bij de huiszoeking aan de Azaleastraat niet gevonden, maar met de informatie uit de verhoren kon het pistool toch worden gevonden in de woning. Het bleek verstopt te liggen.

De politie zette bij de arrestatie groot in. 'We konden op dat moment moeilijk inschatten wat er precies gaande was. Om geen risico te nemen, werd meteen ingezet op de opsporing van de mannen. Een arrestatieteam werd ingezet omdat er mogelijk wapens in het spel waren.'

Een getuige had tegen de politie gezegd dat er twee mannen in lange gewaden op de vlucht waren geslagen na het schietincident. Het hebben van een luchtdrukpistool is niet verboden, maar zonder vergunning mag er niet in het openbaar mee worden geschoten.