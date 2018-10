Benzinestation in Nijmegen overvallen; verdachte aangehouden

NIJMEGEN - Op de Hatertseweg in Nijmegen is zondagavond een benzinestation overvallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het tankstation werd rond 19.00 uur overvallen. Op Instagram meldt de politie dat ze enkelen minuten later een verdachte in huis heeft aangehouden: 'Mede door de scherpte en oplettendheid van de medewerkster.'

Het is onduidelijk of er buit was gemaakt.

Eind vorig jaar werd de benzinepomp ook al overvallen. Dat mislukte toen.