Büttner was al bang bij vrije trap Van Persie

ROTTERDAM - Alexander Büttner zag het al misgaan toen Robin van Persie aan mocht leggen uit een vrije trap.

De sterspeler van Feyenoord besliste zo het duel tegen Vitesse. "Ik was er al bang voor toen die vrije trap op die plek kwam. Ik ken hem heel goed, ook van United. Die heeft zoveel kwaliteiten en je weet dat hij een wedstrijd kan beslissen."

"De eerste helft spelen we gewoon goed. We creëren veel kansen, maar de tweede helft hebben we het zelf zover laten komen. We zeiden tegen elkaar in de kleedkamer dat we zo door moesten gaan, maar dan gaat het publiek erachter staan en krijgen we snel een goal tegen en een rode kaart. Daarna kunnen we nog wel de 1-2 maken. Dit is zuur, maar we kunnen ook heel veel positieve dingen uit deze wedstrijd halen."

"Zelf zat ik lekker in de wedstrijd. Hard werken voor het elftal en veel voorzetten geven. Daar had meer ingezeten. We moeten die kansen afmaken."