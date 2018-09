Deel dit artikel:













Vitesse lang zonder Matavz door beenbreuk

ROTTERDAM - Vitesse kan de komende maanden geen beroep doen op spits en topscorer Tim Matavz. De spits brak vanmiddag in de wedstrijd tegen Feyenoord zijn kuitbeen. De verwachting is dat Matavz er zeker tot de winterstop uit is.

Ruim een kwartier voor tijd liep de Sloveense topscorer de blessure op in een duel met Botteghin. De spelers op het veld schrokken er ook van en Matavz moest per brancard het veld verlaten. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Matavz wordt maandag geopereerd in het Rijnstate. Ook Roy Beerens viel uit. "Hij heeft zijn enkel verdraaid. We hopen dat het niet ernstig is", liet trainer Leonid Slutskiy weten.