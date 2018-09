De Strade Bianche, maar dan in de Achterhoek

Dat de Achterhoek heel wat mooie natuur herbergt, weten de meeste fietsers wel. Maar ook op de onverharde wegen is het genieten. 'Normaal kom je daar niet, want voor je het weet ben je verdwaald', aldus een deelnemer die van zijn speciale crossfiets stapt. Hij heeft net honderdtwintig kilometer erop zitten en zet zijn fiets in het Openluchttheater in Lochem - start en finish - in het rek. 'Zo, nu eerst een broodje hamburger.' Mede dankzij het mooie weer is de wielertocht zonder grote problemen verlopen.

Knipoog

Deelnemers konden tijdens de tweede editie van de Strade Bianche Achterhoek kiezen uit vier verschillende afstanden: 65, 90, 120 of 150 kilometer. 'Zo is er voor iedereen wat wils', aldus Marc van Barneveld. Samen met een groep vrijwilligers van de Lochemse wielerclub De Paaschberg is hij maanden bezig geweest met de voorbereidingen voor de toertocht. In het openluchttheater staat in grote witte letters 'De Witte Cross', dat weer een knipoog is naar de Zwarte Cross. 'Strade bianche betekent witte wegen, vandaar deze bijnaam.' Na afloop genieten de deelnemers van een biertje, een massage en er staan grote schermen met daarop het WK wielrennen.

Memorial

De tocht is ooit bedacht als een memorial aan Gijs Verdick, een overleden lid van de wielervereniging uit Lochem die op 21-jarige leeftijd een hartaanval kreeg in een koers in Polen. Van Barneveld: 'Via deze weg vinden wij het een eer om Gijs elk jaar te herdenken. Hij hield ontzettend veel van het fietsen, hij was een enorm groot talent en trainde veel over de verharde én onverharde wegen hier in de omgeving.'