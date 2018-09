Kelderman lang mee op WK, eindigt op vier minuten

BARNEVELD - Wilco Kelderman is op het WK wielrennen als 38ste geëindigd. Hij zag teamgenoot Tom Dumoulin vierde worden, Alejandro Valverde won.

Kelderman reed lang mee van voren, maar in de laatste ronde was de jus bij de Barnevelder op.

Het parcours in Innsbruck ging over ruim 250 kilometer, met in de laatste ronde een klim met percentages van 28 procent op het steilste stuk.