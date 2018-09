Deel dit artikel:













De Graafschap versus Willem II 'niet goed voor mensen met een zwak hart' Foto: Will Kuijpers

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong was na afloop van de 2-1 overwinning tegen Willem II blij, maar gaf toe dat de laatste fase nog spannend was. Het duurde tot één minuut voor tijd voordat De Graafschap de winnende wist te scoren tegen de negen man van Willem II. 'Als je last van je hart hebt, is dit geen fijne wedstrijd.'

De Jong vindt niet dat de overwinning tot stand kwam omdat de tegenstander met negen man speelde. 'Met elf tegen elf waren we al beter, we dwongen die rode kaarten ook af. We waren scherper in alles.' 'Voor de goal hangen' Bij rust stond de ploeg van De Jong met 1-0 voor. Toch werd het kort na rust nog 1-1. Willem II speelde op dat moment nog met tien man. 'De tweede helft ging moeizamer. Zeker tegen negen man kwamen we er bijna niet door, ze gingen met negen man voor de goal hangen. Maar dat die goal dan valt, dat is dik verdiend. ' 'Mooie afsluiting voor Tutuarima' Jordy Tutuarima, die vorige week afscheid nam van zijn dood geboren dochtertje, speelde voor het eerst weer mee en werd gewisseld. Onder luid applaus verliet hij het veld: 'Hij was kapot, heeft vrijdag voor het eerst getraind. Dit gaat door alles heen, maar we hebben het nu fantastisch afgesloten.' Ook na afloop werd de naam van Tutuarima gescandeerd. De Jong was blij om te merken dat de band met de fans weer beter lijkt, 'We waren vandaag weer één met het publiek. Drie weken terug was het even niks met het publiek, maar ik ben blij met hoe het vandaag ging.' Van Mieghem: 'Ik had er wel een hard hoofd in'

