Van Mieghem: 'Ik had er wel een hard hoofd in'

De Graafschap behaalde een zwaarbevochten 2-1 zege tegen negen man van Willem II. De ploeg van trainer Henk de Jong raakte drie keer de paal, waarvan één keer uit een strafschop, maar won uiteindelijk door een treffer één minuut voor het einde. Daryl van Mieghem maakte de winnende, althans dat vindt hij zelf. 'Volgens mij maakte ik hem gewoon. Lewis (van Willem II, red.) raakte de bal misschien nog wel aan. Maar ik vind dat ik de goal maakte.'

Dat die goal nog zou vallen, had Van Mieghem niet meer verwacht. 'Ik begon er op een gegeven moment wel een hard hoofd in te krijgen. Maar dat de goals dan zo laat valt is wel heel lekker.' Voor Van Mieghem was het een bevrijding: 'Het was een moeilijke periode met het team en zelf speelde ik ook niet super. Dus dit was heel welkom, de opluchting is groot.'

