Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bil- en borstknijpende gehandicapte beboet in Nijmegen Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Een man is in Nijmegen beboet die misbruik maakte van zijn handicap door vrouwen te knijpen. Ook mag hij zich van de politie niet meer laten zien in het centrum van de stad.

De gehandicapte hield zich afgelopen weekend op bij de hoek van de Augustijnenstraat met de Houtstraat. Hij vroeg telkens hulp van voorbijgangers om zijn rolstoel rechtop te zetten. Als mannen te hulp schoten, liet de gehandicapte blijken dat het wel weer ging. Vrouwen kregen een andere 'behandeling'; zij werden in bil of borst geknepen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52