Gedenkteken onthuld voor bombardement op kapokfabriek in Nijmegen Foto: Hannah Kipje Foto: Hannah Kipje

NIJMEGEN - Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nijmegen zwaar werd getroffen in de oorlog. Nijmegen was met ongeveer 2.500 doden de zwaarst getroffen stad van Nederland. Met meerdere monumenten worden veel van die doden nog altijd herdacht, maar het bleef altijd stil rond de bijna honderd bewoners van Bottendaal.

Die bewoners kwamen op 2 oktober 1944 om bij een bombardement op de kapokfabriek. Tot zondag, want ter nagedachtenis aan dat bombardement is er een speciaal gedenkteken onthuld. De angst bestond dat de ramp in Bottendaal in de vergetelheid zou raken omdat initiatieven voor een monument niet van de grond kwamen. Toen een groepje van vijf mensen jaren geleden bijeenkwam om alsnog voor een gedenkteken te zorgen kwam er schot in de zaak. Dankzij fondsen, subsidies en giften hebben ze het dan toch voor elkaar gekregen. In de Thiemeloods in Nijmegen vond daar zondag een speciale bijeenkomst plaats, waar ook burgemeester Bruls een toespraak hield. '75 jaar vrijheid', maakte eerder al een reportage over de dag waarop de kapokfabriek werd gebombardeerd. 2 oktober bleek de zwartste dag in de Gelderse oorlogsgeschiedenis.