Zwaar gehavend Vitesse verliest met 2-1 in De Kuip tegen Feyenoord

ROTTERDAM - Een zwaar gehavend Vitesse hield lang stand in De Kuip tegen Feyenoord, maar moest in de slotfase toch capituleren. Robin van Persie zorgde met een prachtige vrije trap voor de beslissende 2-1.

95e: Vitesse heeft zich kranig geweerd en deze nederlaag kan wel worden getypeerd als ongelukkig. De gevolgen in de stand zijn ook pijnlijk. Vitesse behoort voorlopig tot de middenmoot.

94e: Nog meer ellende voor Vitesse, ook rood voor Doekhi.

91e: Van Persie maakt een flinke overtreding en moet er met rood af.

87e: Een schitterende vrije trap van Robin van Persie betekent 2-1 voor Feyenoord.

86e: Max Clark speelt een beetje als middenvelder, maar ook hij moet meer verdedigen dan aanvallen. En dat is niet onbekend voor de Engelsman, die normaliter linksback staat.

84e: Het zwaar gehavende Vitesse is vooral aan het verdedigen, maar dat gaat ze niet eens zo slecht af. Vilhena krijgt toch een kans, maar schiet wild naast.

81e: De enige fitte aanvaller die nog op het veld staat bij Vitesse is de eenzame spits Oussama Darfalou.

78e: Musonda, Ødegaard, Linssen, Beerens en Matavz allemaal in de lappenmand.

75e: Er blijven nauwelijks aanvallers over in de selectie van Vitesse. Matavz moet per brancard van het veld, met Max Clark wordt er een extra verdediger gebracht. Het ziet er niet best uit voor Matavz.

70e: Vitesse ontsnapt als Larsson uithaalt. Eduardo kan redden.

69e: Eduardo pakt een schot van Robin van Persie.

67e: In ondertal komt Vitesse er toch heel aardig uit en Bero is dichtbij zijn tweede treffer, Vermeer redt knap.

63e: Een wilde charge van Thomas Bruns wordt bestraft met een rode kaart. Vitesse moet verder met tien man.

62e: Door deze wissel heeft Vitesse nu echt geen vleugelspitsen meer.

60e: Beerens moet geblesseerd naar de kant bij Vitesse, terwijl Jörgensen dichtbij de 2-1 is. Oussama Darfalou komt erin bij Vitesse.

58e: Alexander Büttner neemt als linksback zoals vaak weer veel aanvallend initiatief.

55e: Van Persie neemt de bal aan en Berghuis schiet direct, geplaatst in de hoek. Het lijkt 2-1, maar de VAR grijpt in. Geen doelpunt dus.

53e: Een lepe kopbal van Tim Matavz gaat maar net naast.

47e: Een furieus begin van Feyenoord leidt meteen tot de gelijkmaker van Botteghin. Daaraan ging een onnodig door Eduardo weggeven hoekschop vooraf.

46e: Bij Feyenoord is ingegrepen. Toornstra is vervangen door Larsson.

45e: De eerste helft zit erop. Vitesse staat verdiend voor door het doelpunt van Matus Bero.

40e: Doelman Eduardo heeft eigenlijk niks moeilijks te doen gehad tot dusverre.

36e: Aardige uithaal van opnieuw Bero, net naast. Vitesse is nu de baas in De Kuip.

32e: Vitesse pakt de leiding. Na knap werk van Roy Beerens raakt Matus Bero eerst de paal, maar vervolgens scoort de Slowaak: 0-1

30e: Navarone Foor is nadrukkelijk aanwezig in De Kuip.

23e: Het eerste kwart van deze wedstrijd had ook schriftelijk kunnen worden afgedaan.

18e: Een rollertje van Roy Beerens is het eerste wapenfeit van Vitesse. Het is voorlopig voorzichtigheid troef van beide kanten.

16e: Nog altijd een fenomeen, de aanvoerder van Feyenoord: Robin van Persie.

11e: Eerste dreiging van Feyenoord, maar Vente komt net niet bij de bal.

8e: Beide ploegen zijn vooral afwachtend in de beginfase.

6e: Danilo Doekhi speelt zijn eerste competitiewedstrijd voor Vitesse.

3e minuut: Een beetje vuurwerk in De Kuip, ondanks een nadrukkelijk oproep dat dit niet toegestaan is.

16.45 We gaan beginnen met de laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend.

16.39 In afwachting van de wedstrijd zingen de fans van de thuisclub allerlei Feyenoord-liederen mee.

16.33 Vitesse haakt bij winst weer aan bij de subtop. Bij een nederlaag zakken de Arnhemmers terug naar de middenmoot, dan zou de marge met Feyenoord al zeven punten kunnen worden.

16.31 Het uitvak zit niet helemaal vol.

16.27 Assistent-trainer Nicky Hofs kent het hier wel. Hij stapte eind 2004 over van Vitesse naar Feyenoord en debuteerde in De Kuip tegen zijn voormalige club. Vitesse won toen met 2-1.

16.23 De man in vorm bij Vitesse is Tim Matavz. De spits was verantwoordelijk voor de laatste vijf competitiedoelpunten van de Arnhemmers.

16.19 Hans Kraay en Vitesse-trainer Leonid Slutskiy kunnen het al het hele seizoen uitstekend met elkaar vinden.

16.17 Thomas Bruns start door alle blessures weer in de basis. Het lijkt erop dat hij rechtsbuiten gaat spelen.

16.15 De spelers van Vitesse zijn inmiddels volop bezig aan de warming up.

16.07 Hans Kraay uit Ophemert is namens Fox Sports in De Kuip.

16.03 Doelman Eduardo gaat alvorens aan zijn warming up te beginnen eerst even aan de lat hangen.

16.00 Feyenoord verloor dit seizoen één keer, uitgerekend tegen die andere Gelderse eredivisionist, De Graafschap. Op De Vijverberg werd het 2-0.

15.58 Het ontbreken van Bryan Linssen is een gemis voor Vitesse, want hij maakte vorig seizoen bij de 3-1 thuiszege op Feyenoord nog twee doelpunten.

15.54 De opstelling van Vitesse is als volgt:

Eduardo; Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter, Büttner; Bero, Serero, Foor; Bruns, Matavz, Beerens.

15.52 Wat rijmt hierop?

15.48 Bij Feyenoord twee opvallende wijzigingen. Doelman Justin Bijlow en aanvaller Sam Larsson staan niet in de basis, zij worden vervangen door Kenneth Vermeer en Dylan Vente.

15.40 De laatste drie seizoenen verloor Vitesse hier. De laatste zege dateert uit 2015, toen Feyenoord werd vernederd: 1-4.

15.38 Bij Vitesse veel afwezigen. De centrale verdedigers Rasmus Thelander en Arnold Kruiswijk zijn geblesseerd en Maikel van der Werff is geschorst. Voorin ontbreken Bryan Linssen en Charly Musonda en Martin Ødegaard heeft een handblessure opgelopen.