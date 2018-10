Vijf vragen over de terugkeer van de 'Gamerense terrorbuurman'

1. Hoe zat het ook alweer?

In oktober 2017 slaat de 56-jarige Kees D. zijn overbuurman met een baksteen op zijn hoofd. Hij wordt opgepakt en veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij wordt veroordeeld voor poging tot doodslag en moet naast zijn celstraf een schadevergoeding van zo'n 2500 euro betalen.

De overbuurman liep een wond van twee à drie centimeter diep boven zijn oog op. Buurtbewoners geven verschillende beelden van D., tegen Omroep Gelderland. Volgens een aantal buren zorgt de man al jaren voor overlast. Terwijl andere buren aangeven dat het pas sinds een jaar echt de spuigaten uitloopt met als hoogtepunt de aanval op de overbuurman. Sindsdien wordt de man bij verschillende media omschreven als de 'terrorbuurman'.

Na het incident in 2017 besteedt Omroep Gelderland ook al aandacht aan de Schoolstraat.

2. Waarom komt de buurman weer terug?

Kort gezegd omdat zijn straf erop zit. Hij komt vrij en mag gewoon weer naar huis. De rechter ziet niets in het verplicht opnemen van de man omdat de kans groot is dat wat hij binnen leert, buiten in de maatschappij mogelijk geen effect heeft. Behandeling vanuit huis is volgens de rechter daarom beter op zijn plaats.

Maar wie zit er te wachten op de terugkeer van de man in de straat? De buren, de gemeente, de rechtbank en de man zelf in ieder geval niet. Maar omdat hij in een koophuis woont, staat de gemeente met de rug tegen de muur. 'Het is een afweging geweest van de rechter dat hij onbehandeld terugkeert en daar moeten wij het ook mee doen', zegt wethouder Adrie Bragt. Oftewel, de gemeente kan niets inbrengen tegen het oordeel van de rechter.

Er is inmiddels camerabewaking in de straat.

3. Wat doet de gemeente?

De burgemeester heeft een aantal maatregelen genomen als de man terug komt in de buurt. 'Zo is er een gebieds- en contactverbod voor de man. Hij mag niet met de buren praten en zich ook niet in bepaalde delen van de straat ophouden', legt Bragt uit. Dit zijn tevens ook maatregelen die zijn opgelegd door de rechter. Daarnaast heeft de gemeente camerabewaking geplaatst. 'Deze maatregelen zijn wel beperkt want dit loopt een keer af. We willen zeker overleg blijven voeren met de buurt en met Kees D.'

Ook wordt er gekeken om de woning van D. te kopen, maar dat blijkt ingewikkeld. 'Hij zit in de gevangenis en om dan te onderhandelen over een huis is vrij lastig. Dat heeft ook te maken met zijn toestand in de gevangenis en het rouleren van zijn advocaten', aldus Bragt. Op een gegeven moment zijn de mogelijkheden van de gemeente ook gewoon op. 'Cameratoezicht kan je niet voor eeuwig laten duren. Dat moeten we met elkaar bekijken.'

Wethouder Adrie Bragt gaf dit weekend een toelichting over de terugkomst van D.

4. Hoe reageert de buurt?

Buurtbewoners reageren verschillend op de terugkomst van D. blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. Een mevrouw durft bijna niets los te laten uit angst dat de man straks tegen haar door het lint gaat. Terwijl een andere buurman zich helemaal geen zorgen maakt. 'Ik heb nooit last van hem gehad. Het was altijd een prima kerel totdat hij vorig jaar de andere buurman aanviel.'

Een derde buurman laat weten dat het gewoon afwachten is nu. 'Ik heb alles gezegd wat er over te zeggen valt en we gaan het meemaken.' Wel maakt deze buurman zich zorgen over het effect van het cameratoezicht van de gemeente. 'Ze hebben die camera wel geplaatst. De politie kan hier meekijken, maar tegen de tijd dat de politie hier is, kan hij (Kees D. red.) al van alles gedaan hebben.'

Een vierde buurman vertelt dat er vorige week een besloten bijeenkomst is geweest waar de gemeente Zaltbommel heeft uitgelegd hoe de zaak er nu voor staat. 'Die man is niet goed, het beste zou zijn dat hij verhuist. En nee, ik ben niet bang voor hem, ik heb zelf aan judo gedaan. Maar je moet wel oppassen met wat je tegen hem zegt', aldus de man.

Wethouder Bragt: 'We begrijpen zeker dat buurtbewoners ongerust zijn. Ook als je kijkt naar de uitspraak van de rechter waarin staat dat D. een risico is en blijft. Daarom willen we vooral met de buurt in gesprek blijven.'

Ook staan er vier huizen te koop in de straat vlak naast het huis van de buurman, blijkt uit gegevens van huizensite Funda. Of dit verband houdt met de buurman is niet bekend.

Verschillende huizen in de straat staan ook te koop.

5. Hoe nu verder?

Maandag komt de man weer thuis. De gemeente is achter de schermen bezig om met D. een overeenkomst te bereiken over de koop van zijn huis. De wethouder laat weten dat zodra D. thuis is er opnieuw gesprekken worden gestart om het huis te kopen en dat hij ergens anders zijn leven voort kan zetten. Zolang de onderhandelingen lopen wil de wethouder daar niets over kwijt.

