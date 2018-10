Bijzonder buurtinitiatief viert feest: 'Mobuur is echt een uitkomst'

APELDOORN - Een bijzonder initiatief in de wijken Kerschoten en de Naald in Apeldoorn blijkt een groot succes. Mensen in de wijk kunnen daar sinds een half jaar gebruik maken van Mobuur. Vrijwillige chauffeurs halen en brengen de mensen met een elektrische auto voor anderhalve euro naar hun bestemming in de wijk. Van deur tot deur.

'Juist deze kleine ritjes binnen de wijk zijn voor taxi's of het plusvervoer niet interessant en dus springen wij in dat gat', zei drijvende kracht Marjolein Tillema voor aanvang van het initiatief. Een half jaar later blijken veel bewoners in de wijken gebruik te maken van de bijzondere vorm van openbaar vervoer. 'Je ziet dat ouderen die nooit buiten kwamen, nu sneller ergens komen. Er is eigenlijk geen drempel, dus ook mensen die geen indicatie hebben, maken gebruik van de Mobuur', zegt ze nu. Voor een ritje naar de supermarkt, huisarts of kapper wordt de service veel gebruikt. 'Maar we zetten 'm ook in om mensen naar de streekbus te brengen. Zeker in de herfst en in de winter verwachten we dat meer buurtgenoten daar gebruik van gaan maken', voorspelt Tillema.

De elektrische auto's worden bestuurd door vrijwilligers. In totaal zijn er 35 vrijwilligers die afwisselend rijden, telefoons beantwoorden en coördineren. Om te vieren dat ze een half jaar in de lucht zijn en om buurtbewoners te laten zien hoe ze te werk gaan, is er maandag voor iedereen die meerijdt taart en kan men een kijkje nemen in het zenuwcentrum van Mobuur.

De gemeente Apeldoorn ondersteunt het project en heeft gezorgd voor een opstartsubsidie. Wethouder Johan Kruithof gaf eerder al aan erg blij te zijn met het initiatief. Hij gaf in maart van dit jaar ook het startsein voor het project. Naast de subsidie geeft de gemeente ook advies.