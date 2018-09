Deel dit artikel:













Dode gevonden in appartementencomplex in Arnhem Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - In een appartementencomplex in Arnhem is een dode gevonden. Over de identiteit is nog niets bekend.

Het lichaam werd vanmiddag aangetroffen op de vierde etage van een appartement aan het Oremusplein. De politie kan nog niets vertellen over de doodsoorzaak. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52