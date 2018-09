Silo's van vruchtensapfabrikant Ede omgedoopt tot kunstwerken

Vijf kunstenaars hebben met graffiti onder andere een uil en een slang op de silo's getekend. De silo's zijn tussen de tien en twintig meter hoog. Drie hoogwerkers waren nodig om de kunstenaars hun werk te kunnen laten doen.

'We hebben al verschillende tunnels omgevormd en nu was het tijd voor een volgende grote uitdaging, die past bij de street art-route', vertelt Xander van Soelen trots.

Ook kunstenaarsduo Karski & Beyond nam een silo onder handen. 'Ik kan niet precies omschrijven wat ons kunstwerk is. Men moet er in zien wat hij of haar er in wil zien', zegt Karski.

Kijk hieronder naar een uitgebreid verslag: