Jaren vol ontberingen: nu een film in première

WAGENINGEN - Vijf jaar werkte ecoloog, fotograaf en filmmaker Ruben Smit uit Leuvenheim met zijn crew uit Wageningen aan een nieuwe natuurfilm over het Nederlandse Waddengebied. Vanavond is de première van WAD. Dat wordt de grootste première van een Nederlandse natuurfilm ooit, met meer dan 2300 waddenfans op de tribune in Leeuwarden.

In totaal heeft de ecoloog met zijn crew vijf jaar lang in totaal 300 dagen in de natuur gedraaid. Dat leverde 500 uur aan filmmateriaal op dat in Wageningen is geknipt tot een film van anderhalf uur.

Gefilmd in sneeuwstormen

Achter de montagetafel waren de omstandigheden vaak wel een tikkeltje gemoedelijker dan in de buitenlucht. Zo hebben ze diverse keren in sneeuwstormen gefilmd, vielen drones uit de lucht door de kou en moesten ze met 50 kilo bagage op een bolderkar door de modder ploeteren om bij de plek te komen waar ze het mooiste shot konden maken.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met filmmaker Ruben Smit:

Niet eerder gefilmde scenes

De film heeft een keur aan niet eerder gefilmde scenes opgeleverd, zoals de duo-jacht van twee slechtvalken en de geboorte van gewone zeehonden in het wild. Net als zijn succesfilm 'De Nieuwe Wildernis' is WAD voorzien van bombastische muziek die er speciaal voor gecomponeerd is.

Om een indruk te krijgen van de film, kun je hieronder een klein voorproefje bekijken