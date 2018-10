'Deze criminelen deinzen nergens voor terug'; steeds meer drugsafval gedumpt

In 2016 werd in totaal 25 keer drugsafval gedumpt en waar dat in 2017 al steeg naar 44 keer, lijken we daar dit jaar zelfs met gemak overheen te gaan. Na een half jaar stond de teller al op 36 gevallen. De meeste meldingen komen uit Gelderland-Zuid. Vorige week werden langs de kant van de weg in het buitengebied bij Echteld nog meerdere vaten met afval van synthetische drugs gevonden.

Extreem gevaarlijk

Volgens ingewijden neemt de problematiek rond de productie van drugs grote vormen aan in het Rivierengebied. Criminelen dumpen de extreem gevaarlijke chemische restanten van hun drugsproductie vaak in de natuur.

Het opruimen van dat afval komt op het bordje van de gemeente terecht. De vondst van afgelopen maandag kwam zo bij Muhammed Ünlü terecht. Hij is ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid en coördineert het 'opruimen' van het afval. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Ruimen van drugsafval in Echteld

'Ik krijg zo'n melding binnen en dan begint eigenlijk een heel proces, waarbij ik de burgemeester inlicht, ga kijken op welk terrein het ligt, de brandweer spreek omdat het om gevaarlijke stoffen gaat en ik heb uiteraard contact met de politie', beschrijft hij de enorme hoeveelheid werk die zo'n dumping met zich meebrengt. 'En dan heb ik het nog niet eens over het geld dat dit de gemeente kost. Dat loopt per geval echt in de duizenden euro's.'

Dat de kosten om de chemische resten op te ruimen flink kunnen oplopen blijkt wel uit een dumping in 2017 in Culemborg, aan de Holderweg. Daar werd afval afkomstig van een XTC-lab gedumpt. Doordat er stoffen in de grond terecht waren gekomen, moest de hele bodem gesaneerd worden. Kosten: 40.000 euro.

Gelderland gaat Noord-Brabant achterna

Volgens Ünlü is het dit jaar nu voor de vierde keer dat er in de gemeente Neder-Betuwe drugsafval is gevonden. Waar dat probleem voorheen vooral in Noord-Brabant speelde, kiezen criminelen er steeds vaker voor om de chemische resten in het zuiden van Gelderland te dumpen.

Een woordvoerder van de gemeente Maasdriel, waar ook veel dumpingen voorkomen, laat weten dat er al meer BOA's ingezet worden om het probleem te bestrijden, maar het toezicht in het buitengebied blijft een heikel punt. Volgens Unlu zijn ze daar in Brabant al verder mee. 'Daar is een speciale taskforce in het leven geroepen, zoiets is er in Gelderland nog niet.'

Zware criminelen

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe maakt zich zorgen, maar weet tegelijkertijd dat het enorm lastig is om het probleem aan te pakken. 'Dit zijn zware jongens, echt zware criminelen. We moeten een heel systeem zien aan te pakken, want je kunt wel een lab oprollen, maar dan popt 'ie zo op een andere plek weer op', zegt hij.

Volgens Kottelenberg vraagt dit om een landelijke aanpak. 'Dit jaar is in de rijksbegroting al een miljoen extra opgenomen om dat probleem aan te pakken, bovenop de 10 miljoen euro per jaar die er al voor uitgetrokken is', weet hij. Bewoners van het buitengebied vraagt hij alert te zijn op dumpingen. 'Maar ga je er niet mee bemoeien, want deze jongens deinzen nergens voor terug en pakken zo een vuurwapen. Noteer als het kan een kenteken, maar meng je er niet in', waarschuwt hij.

