Liveblog: De Graafschap klopt negenkoppig Willem II met 2-1

AFGELOPEN, De Graafschap pakt 3 punten.

90 + 3 Mooi. Tutuarima gekozen tot man of the match.

90+ 1 Nog een kansje voor Sol, maar Jurjus heeft de bal. Nog drie minuten extra tijd.

89' GOAL Daar is de treffer. Van Mieghem leek de goal op zijn naam te krijgen, maar die werd uiteindelijk toegekend aan Willem II-speler Lewis.

84' Vet valt in voor Bakker. Een speler met lengte. Misschien kan hij de bevrijdende 2-1 maken, hij gaat in ieder geval in de spits spelen naast Burgzorg.

79' Daar was bijna de 2-1! Maar Van Mieghem schiet net voorlangs.

76' Sol veinst erg veel pijn na een stevig duel met Abena. De vrije trap levert niks op, maar ?De Graafschap weet nog altijd niet te scoren tegen de negen van Willem II. De tijd gaat dringen.

70' Bijna 1-2. Sol krijgt een kans, Abena brengt ternauwernood redding.

66' Jordy Tutuarima krijgt onder luid applaus een wissel. Hij wordt vervangen door Hamdaoui. Een aanvallende wissel van Henk de Jong.

64' Opnieuw vraagt de speaker of de fans van Willem II willen ophouden met het beledigen van de moeder van de scheidsrechter. Dat doen ze niet.

63' ROOD Palacios krijgt zijn tweede gele kaart voor een overtreding bij de cornervlag. Willem II met negen verder.

59' Thomassen naar de kant nu bij De Graafschap. Hij speelde een ongelukkige wedstrijd. Delano Burgzorg is zijn vervanger.

49' GOAL, 1-1. Dries Saddiki kopt een corner binnen. Zo komt Willem II met tien man terug tot 1-1.

46' De scheidsrechter, de heer Bakx, kwam het veld weer op onder gefluit van de uitsupporters. We zijn weer begonnen. Met bij Willem II Vurnon Anita in het veld, hij komt voor Dankerlui. De oud-international streek begin dit seizoen in Tilburg neer, maar heeft geen basisplaats.

RUST Het is rust en de supporters van Willem II wordt gevraagd te stoppen met beledigende spreekkoren. Het gezang is gericht aan de scheidsrechter, die dus vier keer geel en rood trok voor de Tilburgse ploeg.

45+1 PAAL! Stef Nijland raakt de paal na een mooie pass van Bakker. Nijland schuift de bal met links beheerst langs de keeper, maar scoort niet. DE thuisclub had de wedstrijd al lang kunnen beslissen.

44' Willem II nu even dreigend met schot van Croux van de rand van het strafschopgebied. Jurjus redt stijlvol.

34' Gele kaart voor Lewis na een overtreding uit frustratie. Het is al de vierde gele kaart voor de Tilburgers. De vrije trap van Nijland levert deze keer geen kans op.

27' PENALTY! De Graafschap krijgt een strafschop, maar die wordt gemist door Erik Bakker. Hij raakt de paal en weet ook inde rebound niet te scoren. Palacios kwam bij de strafschop met geel nog goed weg, trok aan de noodrem.

22' Doelpunt Stef Nijland! Hij krult een vrije trap prachtig in de kruising. Deze vrije trap werd gegeven na een overtreding van Heerkens. Die ontving daarvoor geel.

20' ROOD Een stevige overtreding van Akkaynak op Straalman wordt na het raadplegen van de videoscheidsrechter bestraft met rood. De Graafschap dus 70 minuten met een man meer.

13' Door technische problemen nog geen update kunnen geven, maar De Graafschap is sterk gestart. Zojuist een schot dat net over het doel ging. Daarvoor had Nijland een mooi schot dat door Wellenreuther gekeerd werd.

14.30 We gaan aftrappen!

Nu afscheid van oud-Graafschappers Tissoudali, Van Overbeek en Diemers.

Willem II heeft eigen vlaggenmeisjes meegenomen.

Jordy Tutuarima is na een bewogen periode terug in de basis.

Javier Vet, die tegen Heracles ongelukkig debuteerde met een eigen doelpunt, is nu weer wisselspeler.

De spelers warmen zich op. Er schijnt een zonnetje boven De Vijverberg. Ideaal voetbalweer dus.

De warming up is begonnen

De fans van WIllem II druppelen binnen.

Het uitvak

Stichting De Opkikker collecteert bij het stadion, ze collecteren om kinderen een onbezorgd dagje uit te bieden. Of een middagje De Graafschap een onbezorgd uitje is....dat weten we aan het eind van de middag.

De opstelling is zoals verwacht. Met aanvoerder Straalman en Abena in het centrum van de defensie en Owusu en Tutuarima op de flanken. Thomassen is de spits. Veel spelers van Jong De Graafschap op de bank, waaronder verdediger Mart Janssen die in de bekerwedstrijd tegen VVSB in mocht vallen.

De opstellingen

Een zware delegatie fans....

Met de trekker naar de wedstrijd

