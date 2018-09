Deel dit artikel:













Kasteel Huis Bergh decor sinterklaasfilm

'S-HEERENBERG - Kasteel Huis Bergh is decor voor de film 'Party Piet Pablo en de gestolen cadeaus'. De sinterklaasfilm werd onder meer in 's-Heerenberg opgenomen in de aanloop naar 5 december.

'Eindelijk mag het dan bekend worden', deelt het kasteel het nieuws op Facebook. 'Kasteel Huis Bergh is een van de twee locaties van de bioscoopfilm van YouTube idool Party Piet Pablo.' Behalve van YouTube is de piet ook bekend van de Pieten Sinterklaas Movie. De film met Kasteel Huis Bergh is te zien in de bioscopen van Kinepolis, met vestigingen in het hele land. Op 13 oktober is de première, de film draait voor het laatst op 5 december.