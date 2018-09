Deel dit artikel:













Man in Apeldoorn slachtoffer van wisseltruc Foto: Archief Omroep Gelderland

APELDOORN - Een 46-jarige man is in Apeldoorn het slachtoffer geworden van een wisseltruc. Hij is op straat bestolen van zijn geld.

Het slachtoffer werd afgelopen nacht op de splitsing van de Chopinlaan met de Arnhemseweg aangesproken door een man. Hij vroeg of het slachtoffer geld kon wisselen. Toen de gedupeerde zijn portemonnee pakte, werd er geld uit zijn handen gegrist. De dief ging er op een groene damesfiets vandoor in de richting van de Chopinlaan. De man is nog niet gevonden.