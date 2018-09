Gaat Bob de Bot een miljoen ouderen uit sociaal isolement halen?

Nederland kent vele eenzame ouderen. Volgens het Nationaal Ouderenfonds zijn zelfs 200.000 ouderen 'extreem eenzaam'. Daar wil de bedenker van Bob de Bot, Ronny Hendrikx, wat aan doen. Ouderen worden straks door Bob uitgenodigd voor leuke activiteiten. Een gepersonaliseerde chatbot dus.

Nu al controleert Bob de Bot ouderen die bijvoorbeeld alleen thuis wonen. Een aantal keer per dag krijgen ze van Bob een sms'je of appje met de vraag of het goed met ze gaat. Antwoorden ze met 'oké'? Dan is alles goed met mama, papa, opa of oma. Wordt er niet geantwoord of een ander antwoord gegeven, dan worden familieleden gewaarschuwd. Het idee leverde een publieksprijs op tijdens de Innovatieawards van de Kamer van Koophandel.

Bob nog wat slimmer

De dienst wordt nu uitgebreid door ouderen per sms of app uit te gaan nodigen voor activiteiten. Volgens de bedenkers kunnen ouderen zo over de drempel worden geholpen om leuke dingen te gaan doen. 'Weet Bob dat je van kaarten houdt, dan word je uitgenodigd voor een kaartavond', vertelt Hendrikx. Is speciaal vervoer nodig, dan regelt Bob dat ook. Enige eis is dat iemand een appje of sms'je kan sturen.

Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video:

De techniek is er inmiddels en de uitbreiding wordt op korte termijn gelanceerd. Ouderen kunnen zich dan makkelijk aanmelden door een berichtje naar de chatbot te sturen. Waar de gemeente Beuningen al intensief meewerkt aan Bob de Bot, moeten andere gemeenten nog volgen. De landelijke award helpt daar dus prima bij.

Chatbot is toevoeging

Hendrikx benadrukt het belang om op bezoek te gaan bij onze ouderen. Bob de Bot zou een mooie toevoeging kunnen zijn op die bezoekjes. 'Als de kinderen niet komen kan iemand naar de kaart-, bingo- of biljartavond', besluit hij.