Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gelderland officieel kandidaat voor WK volleybal 2022 Gedeputeerde Jan Markink - Foto: archief

ARNHEM - De provincie Gelderland heeft zich officieel kandidaat gesteld om het wereldkampioenschap volleybal voor vrouwen in 2022 te organiseren. Samen met volleybalbond Nevobo is een voorstel ingediend in Turijn.

Een delegatie onder leiding van de Gelderse gedeputeerde Jan Markink en Nevobo-voorzitter Peter Sprenger heeft in de Italiaanse stad het bidbook overhandigd aan voorzitter Ary Graça van de mondiale volleybalfederatie FIVB. Een WK zaalvolleybal is nog nooit gehouden in Nederland. De provincie wil het evenement graag houden in stadion Gelredome in Arnhem en op wielerbaan Omnidrome in Apeldoorn. De FIVB maakt vóór 12 november bekend welk land het WK voor vrouwen over vier jaar mag organiseren. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52