Inval woning Hattem na schot in bos: 'Er rust een vloek op dit huis' De Azaleastraat in Hattem waar de politie vrijdagavond en inval deed. Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - De ochtend na de inval in Hattem en waar de politie twee aanhoudingen verrichtte, is de rust teruggekeerd in de buurt. Bewoners schrokken zaterdagavond toen een arrestatieteam de woning aan de Azaleastraat binnenviel. Het huis was berucht, aldus de buurt. 'Er rust een vloek op.' De politie bevestigt dat beide aangehouden mannen bewoners waren van het huis.

De politie viel zaterdag de woning binnen, nadat eerder die dag in de bossen tussen Hattem en Wezep een schietincident plaatsvond. Een boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat hij werd beschoten. Of dat gericht is geweest, kan hij niet zeggen. Hij is geschrokken. 'Dit verwacht je niet in het bos.' Bewoners willen niet voor camera reageren. 'Natuurlijk is het schrikken. Je denkt: jeetje, wat is hier aan de hand', zegt een man van eind twintig tegen onze verslaggever Jeroen Mäkel. De tekst gaat verder onder het audiofragment: 'Weinig contact met de buurt' Het gezin waar de inval plaatsvond woont er volgens de buurt 3 à 4 jaar, maar woonde daarvoor elders in Hattem. Onze verslaggever: 'De buurt had weinig contact met de bewoners. Het zou gaan om een ouder gezin van allochtone afkomst met twee zoons en een dochter. Een van de zoons begroette andere buurtbewoners steeds op de fiets als hij naar zijn werk ging. De buurt kende die twee ook van het frisbeeën op het grasveld.' Een vrouw achter een rollator zag de inval, die zo'n tien minuten duurde, gebeuren. 'Ik schrok er behoorlijk van.' Volgens haar, en andere buurtbewoners bevestigen dat, is de betreffende woning vaker in het nieuws geweest. 'Huis eerder in brand gestoken' Voordat het gezin zijn intrek in de woning aan de Azaleastraat nam, woonde er een vrouw. Jeroen Mäkel: 'Ik hoor van omwonenden dat zij haar huis in brand heeft gestoken. Ook is er eens een hennepkwekerij ontdekt. Wat je verder hoort van de mensen hier: er rust een vloek op dat huis.' Zie ook: Hennepkwekerijen: 5 aanhoudingen Onze verslaggever belde bij meerdere adressen aan: 'Ik hoorde veel sloten achter de voordeur. Dat vond ik wel opvallend.' Een omwonende zegt tegen hem: 'Het geeft best een angstig gevoel, omdat je niet weet wat er aan de hand is.' De politie bevestigt dat de twee aangehouden verdachten bewoners zijn van het huis waar de inval plaatsvond. Het duo is zondag verhoord. Verslaggever Jeroen Mäkel heeft bij de bewoners van het huis van de inval aangebeld. De gordijnen zijn dicht. Er wordt niet opengedaan. Zie ook: Zo viel het arrestatieteam de woning in Hattem binnen

Arrestatieteam valt woning Hattem binnen in zoektocht naar schutters in bos