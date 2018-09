Zeven witte auto's beklad met graffiti

De auto's stonden afgelopen nacht geparkeerd aan de Sonsbeeksingel. 'Toen ik afgelopen nacht mijn hond uitliet, was er niks aan de hand. Vanochtend toen ik uit het raam keek,zag ik dat de auto's waren beklad', vertelt een bewoner.

Het is onduidelijk wie er achter de bekladdingen zit. 'Ik heb nog gegoogeld om de signatuur te achterhalen, maar dat is mij nog niet gelukt.'

Op alle auto's staat dezelfde tag, een stileerde handtekening of symbool van de schrijver.

Volgens de bewoner is het niet de eerste keer dat er graffiti-overlast is aan de Sonsbeeksingel. De afgelopen weken was de Arnhem Mode Incubator meerdere keren doelwit van graffitispuiters. 'Meerdere keren werden de muren bespoten met rode en groene verf', weet de bewoner.

Het is onduidelijk of er een verband is tussen de bekladdingen op de auto's en die bij de Arnhem Mode Incubator.