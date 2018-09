Deel dit artikel:













Kunst uit Nederlandse musea samen in Otterlo Foto: Website Vereniging Rembrandt

OTTERLO - Tachtig kunstwerken die de afgelopen tien jaar door musea in Nederland zijn aangekocht, worden tentoongesteld in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. De expositie is vanaf vandaag te zien onder de titel 'Als kunst je lief is'.

De gelegenheidscollectie van de Vereniging Rembrandt is de komende vier maanden te bewonderen. De werken komen uit veertig musea en zijn erg gevarieerd: van een 3000 jaar oud Egyptisch beeld uit het Allard Pierson Museum in Amsterdam tot een twee jaar oud schilderij van Neo Rauch uit Museum de Fundatie in Zwolle. De tentoonstelling is samengesteld door Peter Hecht. Hij heeft een boekje geschreven over het verzamelen en aankopen van kunst. Volgens hem is het steeds moeilijker geworden oude meesters te verzamelen. 'Ze zijn zeldzaam en mogen nog maar zelden worden geëxporteerd uit de landen waar zij zich nu bevinden', vertelt Hecht in het boekje. De landen blijken hun kunst te koesteren. De Vereniging Rembrandt helpt al sinds 1883 musea bij het aankopen van kunst. Daardoor konden al meer dan 2000 werken worden aangekocht. De vereniging krijgt geld binnen dankzij onder meer leden, giften, nalatenschappen. Zie ook: Website Als kunst je lief is Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52