Inbreker vergist zich en belandt in zwembad Foto: Archief Omroep Gelderland

AALST - Een inbreker heeft een nat pak opgelopen toen die het afdekscherm van een zwembad niet in de gaten had in het pikkedonker. De man is aangehouden.

De politie werd afgelopen nacht gealarmeerd toen bewoners van een huis in Aalst een stem hoorden in de achtertuin. Ook werd er gerommeld aan de schuifpui. Drijfnatte man De agenten troffen in de tuin een man aan die drijfnat was en probeerde weg te komen. De inbreker bleek alleen te zijn. De man was om een heg in de achtertuin gelopen en dacht waarschijnlijk dat hij gebruik kon maken van een verhoging. Dat bleek het zwembad te zijn waar een donker zeil overheen lag. Schuifdeuren openbreken Volgens de politie probeerde de man met een nat pak nog twee schuifdeuren open te breken. Tegenover de politie wilde hij niet vertellen wie hij was.