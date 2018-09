Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rookmelders doen hun werk; gezin aan de dood ontsnapt Foto: Roland Heitink

HEELSUM - Rookmelders hebben in de nacht van zaterdag op zondag een gezin met drie kinderen in Heelsum het leven gered. De bewoners werden wakker van het brandalarm, dat was afgegaan door brand in de woonkamer.

Een houtvoorraad voor de open haard en een boekenkast stonden in de brand. De rookmelders gingen tegen 2.45 uur af. Het gezin wist zichzelf in veiligheid te brengen, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Die was er snel en bluste het vuur. De woning aan de Bennekomseweg in Heelsum is door de schade voorlopig onbewoonbaar. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52