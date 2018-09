Deel dit artikel:













Vrouw bungelt 20 minuten ondersteboven in auto Foto: Roland Heitink

BENEDEN-LEEUWEN - Een vrouw heeft in de nacht van zaterdag op zondag zeker 20 minuten ondersteboven gezeten, nadat ze met haar auto over de kop was geslagen op de Maas en Waalweg (N332) bij Beneden-Leeuwen. Dat meldt een videocorrespondent.

Het ongeluk gebeurde rond 0.40 uur. De vrouw kwam vanaf de Prins Alexanderbrug, nam de rotonde waarna ze de macht over het stuur verloor. De auto reed over een verhoogde berm en kwam op z'n kop tot stilstand tegen de reling van een fietstunnel. Hulpdiensten hadden moeite haar te vinden; de vrouw was onbekend in de regio en gaf een verkeerd adres op, de N329 bij Appeltern. Doordat de hulpverleners haar niet konden vinden, begonnen ze een zoekactie, meldt de correspondent. Een opgeroepen traumahelikopter zocht mee. Ook werd er assistentie gevraagd aan de politiehelikopter. Na een kwartier werd de bestuurster gevonden, waarna de brandweer haar bevrijdde. Al die tijd hing ze ondersteboven in de auto.