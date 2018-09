Deel dit artikel:













Vier vrouwen gewond door ongeluk Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Op de Sint Annastraat in Nijmegen is zaterdag aan het einde van de avond een auto tegen een verkeerslichtmast gebotst. De klap was zo hard dat het motorblok enkele meters verderop lag.

In de wagen zaten vier vrouwen; ze raakten gewond van wie twee ernstig. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Radboudumc. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurster van de weg en knalde tegen een verkeerslichtmast. De auto kwam daarna tot stilstand aan de andere kant van de weg. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen af op het ongeluk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52