Ongeluk in Nijmegen, traumahelikopter opgeroepen Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - In Nijmegen is zaterdagavond een ongeluk gebeurd. Bij het ongeluk werden twee traumahelikopters opgeroepen. Een is weer afgemeld. Ook zijn er veel ambulances opgeroepen.

Hoe het met de inzittenden gaat is niet bekend. Ook de toedracht van het ongeluk is zaterdagavond nog niet duidelijk. Het motorblok van de auto ligt enkele meters verder. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52