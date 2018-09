Woningoverval in Groesbeek, politie zoekt twee verdachten

GROESBEEK - Op de Generaal Gavinstraat in Groesbeek heeft zaterdagavond een woningoverval plaatsgevonden. Volgens een videocorrespondent woonde een vrouw daar alleen.

De politie meldde de overval rond 20.50 uur. Of er buit is gemaakt is onbekend.

Volgens Burgernet gaat het om twee verdachten. Een blanke en negroïde man. Ze droegen donkere kleding en een pet.