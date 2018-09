Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Arrestatieteam valt woning Hattem binnen in zoektocht naar schutters in bos Foto: Stefan Verkerk

HATTEM - In Hattem is zaterdagavond en arrestatieteam een woning binnengevallen. Er zijn twee personen aangehouden. De aanhoudingen hebben verband met een eerder mogelijk schietincident in het bos bij Hattem.

De politie onderzoekt op dit moment het pand aan de Azaleastraat. Bij het incident eerder vandaag in de bossen van Hattem werd mogelijk geschoten. Vervolgens renden twee mannen het bos uit, de politie ging op zoek naar de schutters maar die werden niet meer gevonden. Volgens een getuige ging het om mannen in lange gewaden. Tegen Omroep Gelderland zei een man dat hij eerder twee mannen weg had zien rennen. 'Toen de boswachter er aan kwam, sloegen ze op de vlucht. Ik heb daar geen wapens gezien.' Het onderzoek in het bos is inmiddels afgerond. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52