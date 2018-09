Open dag voor hulpdiensten, Bommelerwaard richt zich op kinderen

De politiemotor bleek een publiekstrekker, een lange rij met kinderen stond er voor. Om de beurt mochten ze een klein minuutje ervaren hoe het is om motoragent te zijn. Andere kids gluurden wat er zoal in een brandweerauto zit.

Peter van Wijk, van de brandweerafdeling in Gameren zegt dat het erg belangrijk is om kinderen in aanraking te laten komen met hulpdiensten. 'Op deze manieren leren ze ook dat politieagenten niet eng zijn. Ze komen ze vaak tegen op straat als ze druk aan het werk zijn en dan is er vaak weinig ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Nu is die ruimte er.' Politieagent Lars de Jong laat aan kinderen zien hoe een politieauto werkt. 'Je probeert te laten zien hoe politiewerk er van binnen uit ziet.'

Bekijk hier een uitgebreid verslag van de open dag in Zaltbommel: