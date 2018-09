Tutuarima: 'alles aan gedaan om het heel mooi te maken voor die kleine'

DOETINCHEM - Henk de Jong gelooft dat De Graafschap de mindere periode van nu snel gaat omdraaien. Ook verwacht de trainer dat het verdriet rond Jordy Tutuarima de groep kracht geeft.

De Jong kwam er zaterdag op het zonovergoten trainingscomplex in Doetinchem nog één keer op terug. De hartverwarmende begrafenis van het overleden dochtertje van Jordy Tutuarima na een aantal emotionele weken bij De Graafschap die er flink inhakten.

Trots

'Hoe we dat deden woensdag daar bij Jordy. Echt als een team. Dat is uniek om mee te maken voor een trainer. Ik ben altijd trots op mijn jongens hoor, maar dit was heel speciaal. We worden er ook echt een sterke groep van en één met elkaar.'

Genieten van andere dochter

Ook de speler zelf verscheen zaterdag in de media. 'Het waren inderdaad bewogen weken', vertelde Tutuarima. 'Moeilijk en zwaar. Het verdriet is enorm natuurlijk vanwege het overlijden van Nyla. Maar ik heb tegelijkertijd ook zo veel steun gehad van iedereen. Mijn vriendin is heel sterk en we genieten nu heel erg van ons andere dochtertje Jordan. Dat allemaal geeft ons ook kracht.'

Klein kistje

Tijdens de begrafenis liepen de emoties bij iedereen van De Graafschap hoog op. De Jong: 'Als je dan ziet hoe zo'n kleine kistje wordt uitgedragen en dan die jonge gasten van ons die allemaal breken. Hoe ze dat met elkaar beleven. Ik merkte het al een paar weken geleden toen ik het de groep vertelde in het spelershome. Dat was wat hoor.'

Alles aan gedaan

'Ik probeer dingen ook te relativeren', vervolgt Tutuarima. 'Het was woensdag een super mooie dag. Een waardig afscheid waar iedereen bij aanwezig was. Dat doet ons heel goed. We hebben heel goed afscheid kunnen nemen van Nyla. Ik heb er alles aan gedaan om het heel mooi te maken voor die kleine en dat is aardig gelukt. Ik hoorde dat de mensen onder de indruk waren van de dag. Dat is ook wel waar je het voor doet.'

Uitlaatklep

Tutuarima traint sinds vrijdag weer. Hij wil zondag thuis tegen Willem II dolgraag spelen. 'Ja, het is ook een soort uitlaatklep voor mij. Dat kan het nu zeker zijn. Ik wil ook graag op het veld staan. En het is ook nodig. We halen hier samen ook weer kracht uit. Als team zullen we dichter naar elkaar toe groeien', aldus de linksback.

Kracht

'Gelukkig doen ze het heel goed', weet De Jong. 'En ze halen veel kracht uit hun andere dochtertje. Er zal nog wel een tik achterweg komen hoor, maar ze zijn sterk. Ja, Jordy zal morgen spelen. Twee weken geleden pakte dat even wat minder uit tegen VVV, maar we vinden dat we dat moeten doen.'

Beleving op training

Zaterdag op de training spatte de beleving er bij de spelers vanaf. Woensdag toonde de groep karakter door meer dan 90 minuten karakter te tonen met tien man in Noordwijkerhout tegen het stugge VVSB. 'Ik was daar heel blij mee. Het voelde ook zo lekker met de fans na afloop', haalt De Jong terug.

Teamgeest en lef

'We gaan het omdraaien', is De Jong stellig. 'Van teamgeest en lef moeten wij het hebben. Daar kunnen we het op redden. En deze jongens moeten groeien. Dat heb ik steeds gezegd. Morgen hebben we de supporters echt nodig, want het is best even moeilijk nu. Maar dat hoort ook bij deze club en dat weten de mensen heel goed.'