Allereerste Thomashuis viert vijftiende verjaardag

LOCHEM - Het was officieel het allereerste Thomashuis in Nederland en zaterdag staan er in Lochem vijftien kaarsjes op de taart.

Vijftien jaar geleden was het een enorme omwenteling in de gehandicaptenzorg. Vader Hans van Putten stichtte een eigen opvangplek voor zijn gehandicapte zoon Thomas. Uit onvrede over de zorg toen. Met gemiddeld zo'n acht bewoners en een ouderpaar aan het roer, leven de bewoners in een gewoon huis. Zo ook in Lochem.

Sinds een jaar draaien Rick Harms en zijn partner Lindi van Gent dit huis. Ze wonen zelf boven het Thomashuis, samen met hun zonen Abel (4) en Olaf (2). Rick en Lindi doen dit nu 1 jaar. Hans was vroeger heftruckchauffeur, hij heeft zich in 2010 omgeschoold tot verzorgende. Zijn vriendin werkte eerder al zeven jaar in een Thomashuis in Coevorden.

Vorig jaar namen ze dus het Thomashuis in Lochem over. Waarom? Rick Harms: 'We wilden van alles in de reguliere zorg maar dat ging niet. Dus zijn we blij dat we dit konden gaan doen. Wij zien het ook niet als werk maar meer een manier van leven. Als ik zo meteen naar beneden ga, dan verheug ik me al weer op de rest van de dag. Het voelt een beetje als een groot gezin waar je voor zorgt.'

Gelderland heeft meeste Thomashuizen

Oprichter van de Thomashuizen is Hans van Putten. Vijftien jaar later is hij maar wat trots dat er nu al 118 van dit soort huizen zijn in Nederland. Gelderland is koploper met maar liefst 27 huizen. Hans van Putten: 'Daar is een logische verklaring voor. In Gelderland maar bijvoorbeeld ook in Friesland zijn dit soort huizen nog betaalbaar. We hebben namelijk grote huizen nodig, die worden dan verbouwd en geschikt gemaakt'. Elk huis wordt dus gerund door een vast paar dat bijgestaan wordt door vaste medewerkers.Bewoners betalen de zprg vanuit hun Persoonsgebonden Budget. Hans van Putten: 'Het moet voor iedereen betaalbaar zijn'.

Samen naar de markt

In het Thomashuis in Lochem wonen Hans en Lindi dus samen met acht gehandicapte bewoners. Die wonen beneden terwijl Hans en zijn gezin boven wonen. Het niveau van de bewoners verschilt van laag naar hoog, er zijn drie dames en vijf heren. Sommigen werken, anderen zitten op een dagbesteding. 's Avonds zijn ze alleen, al hangt er wel een belletje zodat de bewoners kunnen bellen als dat nodig is. Rick Harms: 'We hebben veel meer ruimte om onze eigen dingen te doen. Zo gaan we elke woensdag met z'n allen naar de markt en ook gaan we elk jaar met elkaar een week met vakantie.'

Bejaardenhuis van vroeger

Oprichter Hans van Putten is tegenwoordig geen directeur meer. Hij heeft het concept van het Thomashuis verder ontwikkeld en verspreid. Van Putten: 'We hebben in België nu vier huizen in de voorbereiding. En we hebben ook andere opvang ontwikkeld. Bijvoorbeeld De Herbergier, een woonvorm voor dementerenden, daarvan zijn er nu veertig. En er is Thomas op Kamers, voor jongeren die een beetje begeleiding nodig hebben. En de Zorgbutler, huizen zoals het bejaardenhuis vroeger.'

Thomas, de zoon van Hans van Putten, heeft zelf tot 2006 in een van de eerste huizen gewoond. Hij overleed in 2006 maar zijn gedachtenis is nog overal aanwezig. In elk huis hangt namelijk een schilderij van Thomas. De tekst erop zegt: ‘Thomas moet niet integreren in de zorgwereld, maar de zorgwereld moet integreren in de gewone wereld’.