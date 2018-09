Deel dit artikel:













Wildplasser piest eigen auto onder Foto: Pixabay

LUNTEREN - Een wildplassende man in Lunteren heeft zijn hoge nood in de nacht van vrijdag op zaterdag moeten bekopen met een boete en een rijverbod. De man had zo diep in het glaasje gekeken dat hij besloot zijn blaas te legen tegen zijn eigen auto.

Wijkagent Gerben Algra van Ede-West laat op Twitter weten dat de man in kennelijke toestand zijn eigen auto onder plaste. Hij kreeg daarop een waarschuwing en een rijontzegging. Toch besloot de man in zijn auto te stappen en te gaan rijden. Daarop hielden de wijkagenten van Ede-West en Lunteren hem nogmaals aan en werd zijn rijbewijs ingevorderd. De man werd daarna weggestuurd. De straf voor het overmatig alcoholgebruik en het rijden tijdens een rijverbod zal niet mals zijn, laat de wijkagent weten.