Politie zoekt bij Hattem naar schutter Foto: Stefan Verkerk/ News United

HATTEM - De politie in Hattem is deze zaterdagmiddag op zoek naar iemand die in de bossen langs de A50 zou hebben geschoten. Toen een opsporingsambtenaar deze persoon in de gaten kreeg, ging die ervandoor.

De politie zet in de buurt van de A50 een speurhond in en heeft ook in de lucht met een politiehelikopter naar de verdachte gezocht. Dat heeft nog niets opgeleverd. Een politiewoordvoerder benadrukt dat er geen gewonden zijn gevallen. 'Er is niet op mensen geschoten', laat hij weten.