'Wat een unieke kans om de bronst van dichtbij mee te maken'

Burlen

Tijdens de bronsttijd strijden de mannelijke edelherten om de hindes. In deze periode laten ze hun lokroep horen, het burlen, en strijden ze op vele manieren om de vrouwtjes. In vergelijking met voorgaande jaren komt de bronsttijd laat op gang. 'Normaal start de bronst begin september,' vertelt boswachter Henk Ruseler van Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Volgens hem komt dat door de droge hete zomer. 'De vrouwtjes konden in de zomer weinig voedsel vinden en waren daardoor later vruchtbaar.' Ruseler verwacht dat de late start van de bronst ook betekent dat deze langer doorgaat. 'Op Park de Hoge Veluwe is het meestal eind september, begin oktober afgelopen. Nu is de verwachting dat deze half oktober eindigt.'

In de vroege ochtend gingen de wandelaars op zoek naar burlende herten.

Unieke kans

Voor de 16 winnaars van onze BuitenGewoon win-actie was dit een mooie ervaring om de bronst van dichtbij mee te mogen maken. Zij mochten twee uur voordat het Nationaal Park de Hoge Veluwe open was voor publiek al naar binnen. En dan heb je groter kans oog in oog te staan met een edelhert. De wandeling was onder begeleiding van Henk Ruseler en docent van de Wageningen Universiteit en ecoloog Patrick Jansen.

Het was een zeer koude zondagochtend. 'De herten hebben vannacht flink geburld,' vertelt Henk die op het park woont. 'Dus ze moeten even de keel smeren,' vertelt hij met een glimlach. We staan op een ecologische verbindingszone waar verschillende dierenpopulaties gebruik van maken. 'Deze zone is bedoeld om te zorgen dat bijvoorbeeld vlinders en reptielen ook op andere delen van de Veluwe voor komen.' Maar ook de edelhert weet de verbinding goed te vinden.

De groep staat op een open plek stil en hoort ineens de herten burlen. Eén iemand uit de groep merkt op dat er twee mannetjes aan het vechten zijn. Je hoort de geweien tegen elkaar slaan. 'We moeten zorgen dat we beschut staan, anders ben je net een witte vlag. Je valt zo op,' vertelt Henk. De boswachter hoopt dat de edelhert zich nog laat zien, maar helaas gebeurt dat niet.



Burlende herten

Otterlose bos

Het Otterlose bos was voor een deel afgesloten voor publiek door de bronst. 'Dan kunnen de herten in alle rust hun gang gaan,' vertelt Henk. Maar de wandelaars hadden wel geluk. Maandag 1 oktober gaat dit gedeelte van het park weer open. Heel af en toe ziet de groep een hert over het pad springen. Maar echte oog in oog staan met burlende herten of hindes gebeurt niet.

Jeneverbes

In het Otterlose bos staan ontzettend veel jeneverbesstruiken. De mannelijke edelherten schuren hier graag hun gewei aan. De struik staat op de rode lijst en heeft zowel een mannelijke als een vrouwelijk plant. 'Alleen de vrouwelijke plant heeft bessen aan zijn takken,' vertelt Patrick Jansen. Boswachter Henk vult aan: 'Het is natuurlijk een fabel dat jenever van jeneverbessen worden gemaakt.' Wel zijn het volgens hem smaakversterkers en zit het meestal in gin.

Live-wandelingen

Het natuurplatform BuitenGewoon heeft dit jaar voor de tweede keer op rij zes live-wandelingen georganiseerd. Wandelaars konden zich aanmelden om samen met radioverslaggever Laurens Tijink en een natuurspecialist op pad te gaan. Maar voor de laatste live-wandeling gingen we er met een klapper uit. Geïnteresseerden konden alleen mee als ze deelnamen aan de win-actie op onze Facebookpagina.

Het natuurplatform komt in het voorjaar weer terug met de live-wandelingen. Tot die tijd gaat Laurens elke zondag alleen op pad met een natuurliefhebber, met wie hij een-op-een gesprekken voert.

Heb je geen tijd om naar de bronsttijd te kijken? Kijk dan mee via onze eigen livestream.